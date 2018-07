Mondial 2018 - L'Angleterre et la Colombie doivent jouer les prolongations

(Belga) L'Angletere et la Colombie doivent jouer les prolongations pour désigner le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Le score est de 1-1 à l'issue du temps réglementaire de ce dernier 8e de finale, mardi à Moscou.

Harry Kane a ouvert le score ,sur penalty à la 57e minute. Avec 6 buts, l'attaquant de Tottenham s'isole en tête du classement des buteurs devant Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku (4). Yerry Mina a égalisé dans le temps additionnel (90+3). Le vainqueur affrontera en quarts de finale la Suède, samedi à Samara (16h00). Les autres quarts de finale opposeront la France à l'Uruguay (16h00) et la Belgique au Brésil (20h00) vendredi, et la Russie à la Croatie samedi (20h00). (Belga)