Mondial 2018 - L'Angleterre remporte sa première séance de tirs au but en Coupe du monde

(Belga) L'Angleterre a sorti la Colombie aux tirs au but en 8e de finale du Mondial 2018 mardi à Moscou. C'est la première fois de leur histoire que les Anglais sortent vainqueurs d'une séance de tirs au but dans une rencontre de Coupe du monde, après avoir perdu les trois premières.

Les Three Lions avaient été sortis aux tirs au but à trois reprises: par la RFA en 1990, l'Argentine en 1998 et le Portugal en 2006. Les hommes de Gareth Southgate ont mis un terme à cette série mardi en battant la Colombie aux penalties (4-3). Après des envois réussis de Kane et Rashford, Henderson a vu son tir arrêté par Ospina, le gardien colombien. Côté colombien, Uribe a touché la transversale et Bacca a vu son tir stoppé par Pickford, le gardien anglais. Dernier tireur, Eric Dier a envoyé le ballon au fond des filets et l'Angleterre en quarts de finale. Présente en quarts de finale pour la première fois depuis 2006, l'Angleterre affrontera la Suède samedi à Samara. (Belga)