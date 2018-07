Mondial 2018 - L'Angleterre s'offre la Colombie aux tirs au but et rejoint les quarts de finale

(Belga) L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football en battant la Colombie aux tirs au but mardi soir dans le stade du Spartak Moscou, en Russie. Au terme des 120 minutes, le score était de un but partout. Le Colombien Yerry Mina (90+3) a répondu dans le temps additionnel des 90 minutes régulières à l'ouverture du score d'Harry Kane sur penalty (57).

La Colombie démarrait la rencontre sans son maître à jouer James Rodriguez, blessé et forfait pour les huitièmes de finale. Son remplaçant Jefferson Lerma offrait la première grosse occasion de la partie ... à l'Angleterre en commettant une faute sur l'attaquant anglais Harry Kane à l'entrée de la surface. Kieran Trippier (42) plaçait toutefois sa frappe à côté de la cage de Jordan Pickford. En début de seconde période, Carlos Sanchez accrochait Harry Kane dans le rectangle sur un corner. Le buteur de Tottenham se faisait justice lui-même et donnait l'avantage à l'Angleterre (57). Les débats se musclaient par la suite. Les Colombiens multipliaient les cartons jaunes pour des gestes de protestation et ne parvenaient pas à atteindre le but de Jordan Pickford. Dans le temps additionnel Yerry Mina (90+3) s'élevait toutefois plus haut que tout le monde sur corner et offrait les prolongations à la Colombie. Au terme des trente minutes supplémentaires, les deux formations devaient se départager aux penalties. C'était finalement l'Angleterre qui sortait vainqueur de cette épreuve grâce à un penalty décisif d'Eric Dier. L'Angleterre affrontera en quarts de finale la Suède, samedi (16h) à Samara. Emil Forsberg avait offert la qualification aux Suédois face à la Suisse plus tôt dans la journée mardi en inscrivant le seul but de la rencontre. (Belga)