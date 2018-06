Mondial 2018 - "L'Espagne doit s'améliorer", estime son nouveau sélectionneur Fernando Hierro

(Belga) "Notre niveau doit s'élever." Fernando Hierro a reconnu franchement que l'Espagne n'a pas brillé particulièrement mercredi soir à Kazan lors de sa victoire 0-1 face à l'Iran dans son 2e match du groupe B de la Coupe du monde.

"Dans ce processus de croissance, cependant, nous devons continuer à gagner. Ce fut un match très difficile contre une équipe qui sait très bien défendre. Nous n'avons pas pu maintenir la vitesse au long de la rencontre. Il y avait tellement d'interruptions, chaque fois qu'il y avait un joueur allongé sur le sol. En conséquence, nous n'avons pas pu atteindre le rythme désiré. Néanmoins, nous avons pris trois points. J'en suis très heureux." Hierro a fait l'éloge de son avant-centre Diego Costa, qui a décidé du sort du match grâce à son troisième but en Coupe du monde. "Il travaille très dur et est très concentré. Diego, cependant, peut faire encore mieux, comme toute l'équipe." L'Espagne a porté à 22 sa série de rencontres consécutives sans défaites au cours desquelles elle a à chaque fois marqué au moins un but. . (Belga)