Mondial 2018 - L'Espagne et le Portugal se qualifient difficilement en huitièmes de finale

(Belga) L'Espagne et le Portugal se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe du monde de football à l'issue de la dernière journée disputée lundi, en Russie.

L'Espagne a partagé 2-2 contre le Maroc. Boutaib (14e) et En Nesyri (81e) ont placé par deux fois les 'Lions de l'Atlas' aux commandes. Isco (19e) et Iago Aspas (90e+3) ont remis l'Espagne à égalité. Le Portugal a été accroché 1-1 par l'Iran grâce à un superbe but de Quaresma (45e). Ansarifard a égalisé sur penalty (90e+3). L'Espagne et le Portugal totalisent 5 points et possèdent une même différence de buts (+1). L'Espagne termine en tête du groupe grâce à un plus grand nombre de buts marqués (6 contre 5). L'Iran est troisième (4 points). Le Maroc finit dernier (1). L'Espagne affrontera la Russie le 1er juillet à Moscou. La veille, le Portugal jouera contre l'Uruguay à Sotchi. (Belga)