Mondial 2018 - L'Espagne peine à se défaire de l'Iran (0-1) et rejoint le Portugal en tête du groupe B

(Belga) L'Espagne a battu l'Iran (0-1) mercredi soir à Kazan lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde. Ce succès, forgé grâce à la troisième réalisation du tournoi de Diego Costa (54e), permet à l'équipe de Fernando Hierro de rejoindre le Portugal en tête avec 4 points. Plus tôt dans la journée, Cristiano Ronaldo, déjà auteur de son 4e but, a permis aux Portugais de s'imposer devant le Maroc (1-0). L'équipe africaine est d'ores et déjà éliminée du Mondial. L'Iran peut encore rejoindre les 1/8e de finale à condition de battre le Portugal dans son dernier match lundi prochain à Saransk.

Fort de ses trois points acquis, sans avoir cadré le moindre tir contre le Maroc, l'Iran était bien décidé à résister aussi longtemps que possible face à l'Espagne, un des grands favoris pour le titre en Russie. Les artistes de la Roja, qui étaient parvenus à trouver l'ouverture à trois reprises face aux solides Portugais, ont éprouvé les pires difficultés à percer la défense perse. Avant la pause, David Silva fut le seul à menacer le gardien Beiranvand protégé la plupart du temps par ses dix équipiers regroupés en deux lignes devant voire dans le rectangle. Son envoi capté (25e), sa reprise non cadrée (30e) et son envoi détourné par Pouralignaji (42e) ont résumé les occasions espagnoles. A la reprise, la 'Roja' accéléra et trouva un peu d'espaces. Le gardien iranien retarda l'échéance mais à la 54e il devait s'avouer battu sur un envoi détourné par l'Ostendais Rezafeian sur Diego Costa (0-1). Juste avant Ansarifard avait gaspillé une vraie chance iranienne. Soulagés mais loin d'être rassurés, les Espagnols ont vu ensuite la 'Tim Melli' débouler vers elle dès que possible. A la 63e, Ezatolahi a même égalisé mais sa joie fuit de courte dure, un hors-jeu est signalé. Taremi a encore eu la balle d'égalisation au bout du front mais sa reprise survola la cage de De Gea (82e). L'Espagne émergeait sans avoir convaincu et retrouvait la première place ex aequo du groupe, face à des Iraniens qui gardent l'espoir d'une qualification. (Belga)