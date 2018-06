Mondial 2018 - La Croatie bat le Nigeria 2-0 et prend la tête du groupe D

(Belga) La Croatie s'est imposée 2-0 face au Nigeria dans le second match de la 1e journée du groupe B de la Coupe du monde de football, samedi soir à Kaliningrad. Cette victoire permet aux Croates de s'installer à la 1e place du groupe D.

Après une première alerte signée Perisic à la 14e minute, les Croates ont ouvert le score sur un but contre son camp d'Etobo à la 32e minute. Sur un coup de coin, Rebic et Mandzukic déviaient le ballon de la tête avant qu'Etobo ne pousse le cuir dans ses filets. L'équipe au damier gérait ensuite son avantage pour atteindre la mi-temps avec un but d'avance. La Croatie se mettait à l'abri à la 71e. Ekong ceinturait Mandzukic dans le rectangle nigérian. L'arbitre sifflait penalty. Modric se chargeait de le transformer en prenant le gardien à contre pied, pour inscrire le 2400e but de l'histoire de la Coupe du monde. La Croatie prend seule la tête du groupe D avec 3 points, devant l'Argentine et l'Islande (1 point), qui ont fait match nul samedi après-midi. Le Nigéria ferme la marche avec 0 point. La 2e journée se déroulera jeudi et vendredi. Jeudi, l'Argentine affrontera la Croatie à Nijni Nogorod (20h00). Vendredi, le Nigeria et l'Islande se rencontreront à Volgograd (17h00). (Belga)