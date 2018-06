Mondial 2018 - La Croatie s'impose, se qualifie et met l'Argentine en mauvaise posture

(Belga) La Croatie a dominé l'Argentine 3-0 dans le match au sommet du groupe D, jeudi à Nijni Novgorod, dans le groupe D. Les Croates sont qualifiés pour les huitièmes de finale alors que les Argentins sont tout près de l'élimination.

La Croatie était la première à se montrer dangereuse. Servi dans le dos de la défense, Perisic croisait une frappe du gauche, Caballero détournait (5e). L'Argentine répliquait par Meza, dont la frappe était déviée par Lovren (13e). Après un centre d'Acuna qui terminait sur la transversale de Subasic (22e), Perez avait l'ouverture du score au bout du pied sur un centre en retrait d'Acuna. Mais, alors que le but était vide, il tirait à côté (30e). Isolé au second poteau, Mandzukic ne cadrait pas sa tête (33e). La première période s'achevait par une frappe non cadré de Rebic, parfaitement servi par Modric (45e+2). La Croatie ouvrait le score en début de seconde période. Sur une passe en retrait, le gardien Caballero manquait son dégagement, Rebic reprenait de volée et envoyait le ballon au fond des filets (53e). L'Argentine réagissait aussitôt, mais Subasic puis Rakitic repoussait les tentatives de Meza et Messi (64e). Hormis une frappe de loin de Dybala (71e), l'Argentine ne parvenait plus à montrer dangereuse. Modric, d'une frappe des 20 mètres, crucifiait l'Argentine à dix minutes du terme. A la 87e, un coup-franc de Rakitic terminait sur la transversale. Ce n'était que partie remise pour le joueur de Barcelone, qui fixait le score à 3-0 en contre (90e+1). La Croatie compte 6 points et est assurée de passer la phase de poules pour la deuxième fois de son histoire après l'édition 1998. Finaliste en 2014, l'Argentine est au bord de l'élimination dès le premier tour, comme en 2002, avec 1 seul point en deux matchs. L'Islande (1) et le Nigeria (0) s'affronteront vendredi à Volgograd (17h) dans l'autre match du groupe. Lors de la dernière journée, le 26 juin, l'Argentine jouera contre le Nigeria tandis que la Croatie défiera l'Islande. (Belga)