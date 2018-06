Mondial 2018 - La France, avec un doublé de Mbappé, se joue 4-3 de l'Argentine et file en quarts

(Belga) La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa victoire 4 buts à 3 sur l'Argentine, samedi, à Kazan, en huitième de finale. Kylian Mbappé a notamment réalisé un doublé.

La France prenait le meilleur départ. A la 9e minute, Griezmann, sur coup franc, tirait sur la transversale. Deux minutes plus tard, l'arbitre iranien Faghani accordait un penalty aux 'Bleus' pour une faute de Rojo sur Mbappé. Griezmann se chargeait de le convertir, prenant Armani à contre-pied (1-0, 13e). Alors que la France semblait bien contrôler la rencontre, l'Argentine trouvait l'égalisation. Après une série de passes sur la gauche, Di Maria recevait le ballon dans l'axe du but, à 25 mètres. L'ailier décochait une frappe du gauche qui se logeait dans la lucarne de Lloris (1-1, 41e). En début de seconde période, Messi récupérait un ballon dans le rectangle, se retournait et tirait. Mercado était sur la trajectoire pour dévier dans le but le tir de son capitaine (1-2, 48e). La France revenait rapidement dans la partie. Sur un centre de la gauche d'Hernandez, Pavard réussissait une demi-volée spectaculaire qui terminait dans la lucarne d'Armani (2-2, 57e). Mbappé redonnait l'avantage aux 'Bleus' d'une frappe à ras de terre (3-2, 64e). La pépite française réalisait le doublé quatre minutes plus tard. Mbappé était cette fois à la conclusion d'un contre rondement mené (4-2, 64e). Averti à la 72e minute, Matuidi sera suspendu en quart de finale. Messi manquait de relancer le suspense après une bel effort individuel (84e). Agüero réduisait l'écart de la tête (4-3, 90e+3). L'Argentine avait une toute dernière occasion d'égaliser, mais la tentative de Di Maria était déviée. En quarts de finale, la France jouera le 6 juillet à Nijni Novgorod contre le vainqueur d'Uruguay/Portugal, programmé samedi soir à Sotchi. (Belga)