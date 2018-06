Mondial 2018 - La Russie domine l'Egypte 3-1 et ne devrait plus manquer les huitièmes de finale

(Belga) A sa large victoire contre l'Arabie Saoudite (5-0), en ouverture du Mondial, la Russie a ajouté un autre succès au détriment de l'Egypte (3-1), mardi soir à Saint-Pétersbourg, en match de la 2e journée du groupe A. A l'instar de la Belgique contre le Panama, les Russes ont émergé en 2e mi-temps. Bien aidés par Ahmed Fathi qui a trompé son gardien (47e), ils ont pu compter coup sur coup sur Denis Cheryshev (59e), qui rejoint Ronaldo au sommet du classement des buteurs avec trois réalisations, et Artem Dzyuba (62e) pour asseoir ce succès. Un penalty, accordé après consultation de la VAR, a permis à la star égyptienne Mohamed Salah de sauver l'honneur des Pharaons (73e).

Avec 6 points et un average de +7 en deux matchs, la Russie, qui surprend par son dynamisme, a quasiment en poche son billet pour les huitièmes de finale. Il sera validé dès mercredi si l'Arabie Saoudite ne gagne pas face à l'Uruguay. Jamais, la Russie, depuis la disparition de l'Union soviétique n'a jamais rejoint le 2e tour d'un Mondial en trois tentatives. Il y a quatre ans au Brésil, les Russes avaient été éliminés par la Belgique et l'Algérie. Malgré le retour de Mohamed Salah, l'Egypte n'a plus qu'une chance infime, essentiellement théorique, de se qualifier. Au cours d'une première mi-temps assez ouverte mais d'une qualité inégale, les réelles occasions ne furent pas nombreuses. La plus belle fut l'oeuvre de Salah, qui jouait son premier match 24 jours après sa blessure à la clavicule en finale de la Ligue des champions à Kiev. Le tir en pivot du buteur de Liverpool manqua de peu la cible (42e). A la reprise, les trois buts russes, en autant d'occasions, inscrits en un quart d'heure de temps plièrent la rencontre. L'Egypte ne vola toutefois pas son but, son premier dans la compétition. L'Egypte essaiera de remporter son premier succès en Coupe du monde, en trois participations, lors de la 3e journée contre l'Arabie Saoudite le 25 juin à Volgograd. . (Belga)