Mondial 2018: la Tunisie s'envole pour le Portugal où elle va disputer son premier amical

(Belga) La Tunisie, adversaire des Diables Rouges au Mondial 2018, s'envole vendredi après-midi pour la ville portugaise de Braga où elle disputera un match amical face à la Seleçao, le 28 mai à 18h45, dans le cadre de sa préparation pour le Mondial 2018 en Russie.

Les aigles de Carthage, en stage depuis près de deux semaines au stade olympique d'El Menzah, sont au grand complet après l'arrivée jeudi de Naim Sliti (Dijon) et du joueur de La Gantoise Dylan Bronn. Une séance d'entraînement de 90 minutes leur a été réservée par le staff technique qui a axé le travail sur le volet technique à travers des exercices de positionnement et de récupération. L'équipe entraînée par Nabil Maaloul disputera donc une rencontre de préparation contre le Portugal, comme les Diables Rouges le 2 juin à Bruxelles, avant d'affronter la Turquie le 1er juin à Genève (Suisse), et l'Espagne le 9 juin à Krasnodar (Russie). Le sélectionneur tunisien a jusqu'au 4 juin pour restreindre son effectif de 29 joueurs à un groupe de 23 comme le prévoit la FIFA. Au Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), la Tunisie évoluera dans le groupe G et affrontera l'Angleterre (18 juin), la Belgique (23 juin) et le Panama (28 juin). (Belga)