Mondial 2018 - La Tunisie termine par une victoire contre le Panama

(Belga) La Tunisie a remporté la première confrontation de son histoire avec le Panama (2-1) jeudi à Saransk. Grâce à ce succès, les Aigles de Carthage terminent troisièmes du groupe G derrière la Belgique (9 points) et l'Angleterre (6). Le Panama est dernier avec 0 point.

Le match était sans enjeu mais pas pour les Tunisiens, qui ont dominé dès le coup d'envoi. Après 25 minutes, les Aigles de Carthage avaient remporté plus de 80% des duels. Mais le premier but n'est pas tombé. Pourtant, il n'a pas manqué grand-chose à Ben Youssef pour convertir un excellent travail de Sliti côté gauche (8e) et le gardien panaméen Penedo a signé une belle parade sur une tête de Bedoui (19e). Mais les Tunisiens allaient payer ce manque de mordant dans les seize mètres. Coup de tonnerre: après un échange avec son capitaine Roman Torres, Rodriguez a ouvert la marque pour le Panama avec une frappe lointaine déviée par Meriah (33e, 1-0). Dominatrice mais maladroite en première période, la Tunisie a matérialisé sa supériorité après le repos. Servi par Badri, Sliti se retournait et glissait sur sa droite à Khazri, qui remettait en une touche à Ben Youssef (51e, 1-1). Tout commençait à aller trop vite pour la défense du Panama, qui a de nouveau marqué le coup sur un but de Khazri (66e, 1-2). A prtir de ce moment, le rythme est retombé et la Tunisie s'est un peu endormie. Le Panama a essayé d'en profiter et de mettre le feu sur coups francs mais ils étaient mal tirés. (Belga)