Mondial 2018: le Brésil face au Mexique pour lancer sa quête d'une sixième étoile

(Belga) Pointé comme le favori à la victoire finale, le Brésil devra se montrer sérieux et appliqué pour surmonter l'obstacle mexicain en huitièmes de finale de la Coupe du monde, lundi à Samara (16h). Le vainqueur affrontera en quarts la Belgique ou le Japon, qui s'affronteront dans la foulée à Rostov-sur-le-Don (20h).

La phalange de Tite a commencé son Mondial russe par un partage contre la Suisse (1-1) avant de s'imposer, in extremis, face au Costa Rica (2-0) grâce à deux buts dans le temps additionnel. Deux prestations quelque peu poussives effacées par un succès serein et maîtrisé contre la Serbie (2-0). Premiers du groupe, les Brésiliens semblent lancés dans la quête d'une sixième étoile. Neymar, attaquant vedette de la Seleçao, connait jusqu'à présent un tournoi compliqué. Critiqué pour sa propension à tomber rapidement et son manque d'impact dans le jeu des siens, il n'a pas encore retrouvé la superbe qui était la sienne après une longue revalidation en fin de saison. Le Brésil devra disputer un match plein et abouti pour venir à bout du Mexique. 'El Tri' a démarré son tournoi en signant la première sensation de la Coupe du monde, battant les champions du monde en titre allemands (1-0) avant de confirmer face à la Corée du Sud (1-2). Toutefois, les hommes de Juan Carlos Osorio sont passés à travers leur dernier match contre la Suède (0-3), laissant échapper leur première place. Les Mexicains disputeront lundi un nouveau 8e de finale, le 7e de suite depuis 1994. Malgré cette constance, 'El Tri' attend depuis 1986 une première accession en quarts, année où elle avait accueilli la compétition. Quant au Brésil, il n'a plus été éliminé en huitièmes de finale depuis le Mondial 1990. Les deux équipes devront composer avec l'absence d'un joueur. Le Brésil sera orphelin de Douglas Costa, blessé à la cuisse, alors que le défenseur central mexicain Hector Moreno est suspendu. Il y a quatre ans, les deux pays s'étaient affrontés en poule. Grâce notamment à un Guillermo Ochoa des grands soirs, encore présent dans les cages de la Verde, le Mexique avait privé le Brésil de Luiz Felipe Scolari des trois points (0-0). (Belga)