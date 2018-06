Mondial 2018 - "Le but extraordinaire de Dries Mertens a fait basculer le match"

(Belga) "Nous avons fait ce que l'entraîneur nous demandait mais en seconde période le but magistral de Mertens a fait basculer le match. C'est difficile pour nous, nous sommes un peu touchés par le scénario du match. Nous savions que nous aurions pu faire mieux que ce score final. (...) Cette défaite fait mal mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait en première période", a reconnu Anibal Godoy, le milieu de terrain du Panama.

Roman Torres, le défenseur et capitaine du Panama, ne disait pas autre chose. "Je suis un peu triste d'avoir perdu mais je crois que nous avons réussi une première période où nous avons eu des occasions. En seconde période, la Belgique a marqué un but extraordinaire et nous avons commis quelques erreurs mais l'équipe a très bien joué, de manière ordonnée." . (Belga)