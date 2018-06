Mondial 2018 - Le buteur décisif Rojo avait dit à ses équipiers qu'il allait marquer

(Belga) Marcos Rojo a été l'homme de la qualification de l'Argentine contre le Nigeria (2-1), mardi. Le défenseur a inscrit le but décisif à quatre minutes de la fin.

Le défenseur gaucher a repris du droit un centre de Mercado. "C'est ce dont nous avions besoin", s'est réjoui Rojo. "Nous étions plus forts que jamais. J'avais dit à mes équipiers que j'allais marquer. C'est formidable que cela ait marché. Aussi pour nos fans. Ils nous ont soutenus dans les mauvais matchs contre l'Islande et la Croatie. Ils le méritent tellement." Rojo ne craint pas la France en huitième de finale. "Bien sûr que non. Nous n'en sommes qu'au début, vive l'Argentine!", a conclu Rojo.