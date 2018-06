Mondial 2018 - Le gardien international nigérian Ikeme "en rémission complète" de sa leucémie

(Belga) "En rémission COMPLÈTE": le gardien international nigérian Carl Ikeme a annoncé samedi qu'il était en voie de guérison après des mois de chimiothérapie pour soigner une leucémie.

"Après avoir traversé une année difficile et une chimiothérapie intense, j'aimerais que tout le monde sache que je suis en rémission COMPLÈTE", a publié samedi sur Instagram le joueur de 32 ans aux 10 sélections avec les "Super Eagles" Dans son message, accompagné d'une photo de lui avec sa fille, le gardien du club de Wolverhampton remercie sa famille et ses amis mais aussi tous ceux qui l'ont soutenu: "Le soutien que j'ai reçu de la part des Wolves (surnom de Wolverhampton), du Nigeria, du monde du football et de gens du monde entier est difficile à décrire." Ikeme avait découvert sa maladie suite à des "résultats sanguins anormaux" révélés lors des examens de la dernière présaison. Le gardien aux 200 matches avec les "Wolves" traversait cette épreuve avec humour: au dernier jour de la fenêtre de transfert en août 2017, il avait publié un message indiquant qu'il était transféré... dans un autre hôpital. (Belga)