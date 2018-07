Mondial 2018 - Le Japon accepte le rôle d'outsider face aux Diables Rouges

(Belga) Adversaire des Diables Rouges lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le Japon assume le rôle d'outsider. "En ce qui concerne le talent individuel, ils sont meilleurs que nous", a confié Maya Yoshida en conférence de presse, samedi, à Kazan.

Le défenseur de Southampton, 29 ans, ne pense pas que son équipe n'a aucune chance contre les Diables Rouges. "Parfois, un bon esprit d'équipe peut se transformer en talent individuel. Ce qui fait que nous avons une chance. Nous espérons être en mesure d'établir une organisation défensive solide." Yoshida connaît la plupart des joueurs belges de Premier League. "Je peux donner quelques conseils à mes équipiers. Mais ils se rendent compte qu'ils sont confrontés à une tâche difficile. Nous devrons agir en tant qu'équipe. Nous sommes tous excités de jouer contre une des meilleures équipes du monde." Le sélectionneur Akira Nishino s'est excusé samedi pour le match livré contre la Pologne, perdu 1-0. Le classement du fair play a permis au Japonais d'accéder au deuxième tour, de sorte qu'après la pause, les joueurs ont reçu la consigne de ne plus attaquer et de conserver le score. La manœuvre a provoqué des huées dans les tribunes. "Je suis le seul responsable", a expliqué Nishino. "Je leur ai demandé de jouer d'une manière inhabituelle pour nous et ils ont été sifflés. Je devais prendre une décision, et c'est ce qu'il s'est passé. Dans le match contre la Belgique, je veux rendre quelque chose aux supporters." . (Belga)