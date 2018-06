Mondial 2018 - Le Japon qualifié grâce au fair play, adversaire des Diables en 8e

(Belga) Le Japon sera l'adversaire des Diables Rouges en huitième de finale de la Coupe du monde de football, lundi 2 juillet à Rostov-sur-le-Don (20h00).

Le Japon s'est qualifié de manière étonnante. Deuxième du groupe H, il doit sa qualification à son fair play... Après trois journées, le Japon et le Sénégal possédaient le même nombre de points (4), la même différence de buts (0) et le même nombre de buts marqués (4). Pour départager les deux équipes, il a fallu activer le critère du fair play. Avec 4 jaunes contre 6 pour le Sénégal, les Blue Samuraï ont pu fêter une troisième qualification au deuxième tour en six participations, après 2002 et 2010. L'approche au Mondial n'a pourtant pas été simple pour les Japonais. Le sélectionneur Akira Nishino, 63 ans, a remplacé Vahid Halilhodzic à la mi-avril. Le match contre la Belgique sera donc seulement son septième match à la tête de l'équipe nationale. Le Japon, 61e du classement FIFA, s'appuie sur des joueurs ayant joué au top-niveau européen comme Kagawa, Nagatomo ou Honda, décisif lors du partage contre le Sénégal. La Belgique et le Japon se sont rencontrés à 5 reprises, dont une fois en Coupe du monde, lors de l'édition 2002. La rencontre s'était soldée par un partage 2-2. Marc Wilmots et Peter Van der Heyden avait marqué pour les Diables Rouges, Takayushi Suzuki et Junichi Inamoto pour le Japon. Trois ans plus tôt, la première confrontation entre les deux équipes s'était soldée par un nul vierge. Le Japon a ensuite enchainé deux succès, 4-0 en 2009 lors de la Kirin Cup, et 2-3 en amical en novembre 2013. En novembre 2017, la Belgique l'avait emporté 1-0 grâce à un but de Romelu Lukaku.