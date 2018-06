Mondial-2018: le maté, le thé sud-américain qui séduit les stars du foot

Ce thé traditionnel aux herbes est désormais siroté par les stars du football en Europe: le maté, originaire d'Uruguay et d'Argentine, ne séduit pas seulement Lionel Messi et Luis Suarez, mais aussi l'attaquant français Antoine Griezmann ou encore le défenseur anglais Eric Dier.

A Montevideo, la capitale de l'Uruguay, Federico Bresciani, 36 ans, s'en frotte les mains. Son entreprise familiale fabrique des calebasses servant à boire le maté et elle compte des clients dans 16 pays dans le monde, dont les meilleurs footballeurs de la planète.

Dans le modeste atelier de Federico, Bresciani Plateria Criolla, sept artisans donnent naissance à ces récipients, également appelés matés, à partir de courges vidées, séchées et polies dont on recouvre les rebords d'une fine couche d'argent puis d'or.

Appliquée, Tatiana Cusin, 24 ans, modèle délicatement au marteau la feuille d'or pour lui donner une forme incurvée et l'appliquer sur les bords de la calebasse qui accueillera les feuilles concassées de l'herbe de maté puis l'eau chaude servant à les faire infuser.

La boisson, amère, sera ensuite bue grâce à une paille métallique.

En Uruguay comme en Argentine, prendre du maté est "un trait d'identité", souligne Federico Bresciani, et l'on croise régulièrement dans la rue des habitants portant thermos sous le bras et calebasse en main.

Les deux pays vivront samedi un moment fort de leur autre passion, le football, avec les huitièmes de finales du Mondial de Russie, où l'Argentine affrontera la France et l'Uruguay le Portugal.

- 'A la mode' -

Les stars de la sélection uruguayenne Luis Suarez et Edinson Cavani, le capitaine de l'Argentine Lionel Messi et le milieu de terrain Angel di Maria sont régulièrement photographiés avec l'attirail complet du buveur de maté... mais aussi le Français Antoine Griezmann, qui en consomme à longueur de journée. Tous sont des clients de l'atelier Bresciani.

Plus récemment, le défenseur anglais Eric Dier a confié au Telegraph y être "légèrement accro". Son coéquipier à Tottenham, le Coréen Son Heung-Min, a partagé une photo sur les réseaux sociaux où on le voit en train de siroter du maté.

"Prendre le maté est à la mode", se réjouit Federico Bresciani.

Depuis la Russie, Maximiliano Pereira, joueur de la sélection uruguayenne, le confirme: "Aujourd'hui (certaines sélections) se sont mises au maté", observe-t-il, avant de rappeler que "l'Uruguayen naît avec le maté et si des sélections veulent prendre du maté c'est bien, mais je pense que c'est plutôt à nous, c'est notre culture".

Ce thé aux herbes serait-il donc le secret de la bonne performance de la sélection Céleste dans ce Mondial? Pereira semble croire que oui: "Le maté, nous nous en servons pour partager, pour discuter, c'est quelque chose qui nous unit. Le maté nous aide à nous connaître de mieux en mieux car quand quelqu'un prend du maté, il parle de plein de choses et ça nous renforce".

- Entre 300 et 400 dollars -

La particularité de l'atelier Bresciani? Proposer aux amoureux du maté des calebasses personnalisées.

Cavani "voulait un maté avec des cerfs (sur les rebords, ndlr), un écusson du Paris Saint-Germain, le drapeau de l'Uruguay et son nom", raconte-t-il.

Puis Diego "Godin m'a appelé directement". Il voulait un maté "pour l'offrir à Griezmann et donc on en a fait un pour lui".

Suarez en a offert un à Messi à la naissance de son deuxième enfant, avec les noms des membres de sa famille, le drapeau de l'Argentine et le numéro dix. Pour lui, il en a commandé un avec le numéro neuf, le drapeau de l'Uruguay et les prénoms de ses enfants et de sa femme.

"Le boom de ce maté personnalisé a débuté quand les gens ont commencé à voir ceux de la sélection. Maintenant des jeunes joueurs demandent des matés comme celui de Messi ou de Suarez", raconte Federico.

Ses matés, facturés entre 300 et 400 dollars, sont de véritables "bijoux", assure-t-il. "Ce sont des pièces uniques".

Mais, quel que soit le prix payé ou la star qui le déguste, le rite du maté, que l'on se passe de main en main pour partager entre amis, ne change pas: "Le maté aide à valoriser le lien de personne à personne. Il crée un lien très fort avec la personne à qui l'on en propose".