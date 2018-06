Mondial 2018 - Le Mexique doit jouer "pour l'amour de la victoire", estime Osorio

(Belga) Face aux champions du monde allemands dimanche, les Mexicains partent lointains outsiders, mais ils croient en leurs chances, à condition de "jouer pour l'amour de la victoire et non pas avec la peur de perdre", estime samedi le sélectionneur Juan Carlos Osorio.

"C'est une excellente opportunité pour le peuple mexicain, de se mesurer au champion du monde actuel, une équipe très solide, très bien préparée", dit Osorio. "Ils essaient de jouer un jeu de possession. Ils ont des milieux qui contrôlent le jeu, comme Kroos et Khedira, mais même s'ils sont dominateurs, nous avons des solutions pour rivaliser avec la meilleure équipe de football au monde. Il y a quelque chose de très marquant chez eux, c'est leur efficacité dans le dernier tiers du terrain. Ils ont des milieux avec une bonne frappe à mi-distance, que ce soit Julian Draxler, Thomas Müller, Marco Reus ou Leon Goretzka". Le sélectionneur mexicain croit aux chances de son équipe. "Je pense qu'avec nos joueurs, avec les milieux de terrain que nous avons, nous pouvons contrarier leur possession de balle. Notre rêve de gagner est plus grand que le respect pour l'Allemagne. Cela a été notre devise cette semaine, il faut jouer pour l'amour de la victoire et non pas avec la peur de perdre", raconte Juan Carlos Osorio.