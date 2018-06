Mondial 2018 - Le Mexique veut les trois points contre l'Allemagne, assure Guillermo Ochoa

(Belga) Le gardien de but mexicain du Standard s'apprête à défier les champons du monde allemands dimanche à la Coupe du monde de football en Russie.

"L'Allemagne a des joueurs qui savent garder la tête froide, avec beaucoup de qualité technique et de puissance. Il faudra être très attentifs sur les compensations et le marquage, notamment sur les phases de transition", dit le portier d'El Tri. "Il faudra qu'on évolue en équipe, qu'on fasse un match parfait en attaque comme en défense. Si chacun donne son maximum et se met au service de l'équipe, on sera un peu plus proche d'un bon résultat. Je vois dans les yeux de tous mes coéquipiers l'intention d'aller chercher les trois points. L'Allemagne est favorite et, sur le papier, devrait lever les bras (à la fin du match), mais nous travaillons depuis longtemps pour cet événement et nous nous sentons prêts et déterminés". (Belga)