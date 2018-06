Mondial 2018 - Le Portugal tremble contre l'Iran mais se qualifie en 8e de finale

(Belga) Le Portugal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Le champion d'Europe a été accroché par l'Iran (1-1), lundi, à Saransk, mais se classe deuxième du groupe B.

En première période, le Portugal se heurtait à un bloc iranien bien en place. Ricardo Quaresma débloquait la situation de manière spectaculaire juste avant la pause. Après un une-deux avec Adrien Silva, l'ailier envoyait le ballon de l'extérieur du pied dans la lucarne de Beiranvand (45e). Le Portugal avait l'occasion de doubler la mise dès le retour des vestiaires, lorsque l'arbitre paraguayen Caceres accordait, via le VAR, un penalty pour une faute de Ezatolahi sur Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or voulait se faire justice lui-même, mais Beiranvand repoussait l'envoi. Ce penalty est déjà le 19e accordé depuis le début du tournoi. C'est un nouveau record de la compétition. L'Iran héritait également d'un penalty via le VAR pour une main de Cédric Soares. Ansarifard transformait et remettait les deux équipes à égalité (90e+3). Taremi avait la balle de la qualification à la 90e+5. Son tir échouait dans le filet latéral. L'Espagne, accrochée par le Maroc (2-2), et le Portugal totalisent 5 points et possèdent une même différence de buts (+1). L'Espagne termine en tête du groupe grâce à un plus grand nombre de buts marqués (6 contre 5). L'Iran est troisième (4 points). Le Maroc finit dernier (1). Le Portugal jouera contre l'Uruguay à Sotchi le 30 juin.