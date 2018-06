Mondial 2018 - Le Zambien Janny Sikazwe sera l'arbitre de Belgique - Panama

(Belga) Le Zambien Janny Sikazwe sera l'arbitre de la rencontre Belgique - Panama, premier match des Diables Rouges au Mondial 2018, lundi à Sotchi (17h000 HB), a indiqué la FIFA samedi.

Janny Sikazwe sera assisté de l'Angolais Jerson Dos Santos et du Sud-Africain Zakhele Siwela. Le Japonais Ryuji Sato sera le 4e officiel. Janny Sikazwe, 39 ans, est arbitre FIFA depuis 2010. Il a notamment arbitré la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Egypte et le Cameroun en 2017 et la finale du Mondial des clubs entre le Real Madrid et Kashima Antlers en 2016. Il avait ausis dirigé le 8e de finale du Mondial U17 entre la Belgique et le Costa Rica (1-0) en 2015 au Chili. (Belga)