Mondial 2018 - Les deux buts, "de belles choses qui resteront" pour Cavani, qui espère jouer en quarts

(Belga) Edinson Cavani est passé par tous les sentiments samedi: il a d'abord inscrit le doublé qui permet à l'Uruguay de se qualifier en quarts de finale. Puis il a dû quitter le terrain, blessé.

"J'ai une douleur, j'ai ressenti un pincement pendant une action et je n'ai pas pu continuer", a raconté l'avant-centre. Cavani espère être rétabli pour le quart de finale contre la France. "On va mettre toute l'envie possible pour continuer avec toute l'équipe et être sur le terrain." Avant sa blessure, Cavani avait été décisif avec son doublé. "Les gens sont émus de ce qui s'est passé, c'est un jour spécial et il faut savourer. A partir de demain (dimanche), il faudra recommencer à travailler. Mes buts, ce sont de belles choses qui resteront, cela met de la joie dans les yeux de tes équipiers. C'est la plus belle chose que tu gardes." La 'Celeste' affrontera à présent la France. "On les félicite parce qu'ils se sont qualifiés aussi. Nous devons nous affronter mais il faut avant tout penser à l'Uruguay. Ce soir nous avons d'abord pensé à ce que nous avions à faire pour aller de l'avant et je crois que nous avons bien fait les choses, en donnant tout ce que nous avions au fond de nous. Voilà l'identité de notre sélection." (Belga)