Mondial 2018 - Lucas Biglia annonce également sa retraite internationale après la défaite de l'Argentine

L'ancien Anderlechtois Lucas Biglia a annoncé samedi qu'il prenait sa retraite internationale après l'élimination de l'Albiceleste en huitième de finale du Mondial 2018 contre la France (4-3).

"C'est triste, car pour certains, c'est la fin. J'espère que ceux qui viendront (en sélection) pourront travailler dans la tranquillité. Moi, je m'en vais. J'ai tout donné pour la sélection, une autre génération arrive", a déclaré au micro de TNT Sports Biglia, actuellement au Milan AC et qui compte 58 sélections avec l'Albiceleste. Biglia avait débuté en équipe nationale en février 2011 lors d'un amical contre le Portugal. Biglia a disputé la Coupe du monde 2014. Réserviste au début de la compétition, il avait été titularisé à partir des quarts de finale contre la Belgique et avait disputé la finale, perdue face à l'Allemagne, dans son intégralité. Lors de cette Coupe du monde, il a été titularisé lors du premier match, contre l'Islande (1-1). Le milieu de terrain a été remplacé après 54 minutes. Il s'agit de sa dernière apparition sous le maillot de l'Albiceleste. Tout de suite après la rencontre, le milieu de terrain Javier Mascherano, 34 ans, avait déjà fait ses adieux à l'équipe nationale. "Il est temps de dire au revoir. A partir de maintenant, je souhaite que tous les gars puissent continuer d'essayer d'atteindre notre but. Le rêve est brisé", a déclaré Mascherano, visiblement ému, sur la chaîne argentine TyC, à la fin du match.