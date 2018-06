(Belga) Le capitaine croate Luka Modric a été élu Homme du match Croatie - Nigeria, samedi à Kaliningrad, lors de la 1e journée du groupe D de la Coupe du monde de football en Russie.

Modric a inscrit sur penalty le second but croate, qui est le 2400e but de l'histoire de la Coupe du monde. Grâce à sa victoire, la Croatie prend la tête du groupe D avec 3 points devant l'Argentine et l'Islande (1) et le Nigeria (0). (Belga)