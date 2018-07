Mondial 2018 - Mbappé ravi d'un "match plein contre une grande équipe"

(Belga) Kylian Mbappé a été le grand artisan de la qualification française avec deux buts et un penalty provoqué contre l'Argentine, samedi. "Contre une grande équipe, contre de grands joueurs, on a réussi à faire un match plein", a commenté la pépite française.

"On est contents. Je me sentais bien, comme mes coéquipiers", a expliqué Mbappé. "On s'est dit qu'on voulait faire de belles choses après une phase de groupe compliquée. Là, contre une grande équipe, contre de grands joueurs, on a réussi à faire un match plein. C'est bien, la Coupe du monde, c'est une grande compétition, tous les joueurs sont là." Mbappé est devenu le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde depuis la légende brésilienne Pelé (17 ans et 8 mois). "Je suis très content, c'est flatteur d'être le deuxième joueur après Pelé, mais on va remettre les choses dans leur contexte: Pelé, c'est une autre catégorie", a relativisé la pépite française. "Mais c'est bien de pouvoir entrer dans cette sphère des joueurs qui marquent dans des matches à élimination directe." Alors que l'équipe de France a été critiquée pour un jeu peu brillant en phase de groupes, Mbappé est resté silencieux ces derniers jours. "On a dit que je boudais la presse, pas du tout. Je ne voulais pas être le porte-parole des Bleus, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de jouer sur le terrain, il y a des cadres pour ça. Aujourd'hui, on est récompensés." Sa performance permet-elle à Mbappé de le consacrer comme un joueur du top mondial? "Oui bien sûr, comme je l'ai toujours dit, à la Coupe du monde il y a tous les meilleurs joueurs du monde, tous les grands joueurs sont là, c'est l'opportunité de montrer ce qu'on sait faire, ses capacités, et il n'y a pas de meilleur endroit que la Coupe du monde pour cela", a commenté l'attaquant du PSG.