Mondial 2018 - Nacer Chadli: "Un but pour tout le peuple"

(Belga) Monté au jeu à la 65e à la place de Yannick Carrasco alors que la Belgique était menée 0-2 par le Japon en huitièmes, Nacer Chadli est venu réanimer les esprits de ses équipiers dans la dernière demi-heure. Mieux, il a inscrit le but du décisif 3-2 dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+4) pour expédier la Belgique en quarts de finale.

"C'est un but pour tout le peuple. Tout le monde est content en Belgique", a dit un Chadli radieux en interview au terme de la rencontre. "Les changements ont fait du bien. On est 23 joueurs dans le groupe. Quand les joueurs qui commencent sont un peu fatigués, on peut ramener de la dynamique dans l'équipe. C'est ce que l'on nous a demandé à moi et à Marouane (Fellaini, NDLR) en montant au jeu. Ça nous faisait mal de voir cette situation lorsque nous étions sur le banc. Le coach nous a dit de relever le niveau de l'équipe et d'y aller à fond car nous n'étions pas vraiment dans le match." En quarts, la Belgique affrontera le Brésil vendredi à Kazan. (Belga)