Mondial 2018 - "Notre performance a été linéaire", se réjouit le sélectionneur brésilien Tite

(Belga) Le Brésil s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football après sa victoire 0-2 sur la Serbie, mercredi. Le sélectionneur brésilien Tite s'est réjoui d'une performance "linéaire" de la Seleçao.

"En dehors du moment où la Serbie a dominé, notre performance a été régulière, linéaire, ça donne de la constance et de la confiance. Nous avons tiré six fois au but, notre adversaire deux ou trois fois", a analysé Tite. La Seleçao peut aussi compter sur la profondeur de son banc, pense Tite. "Une équipe est forte parce qu'elle a plusieurs joueurs importants avec différentes caractéristiques. Parfois le match lui-même impose tel ou tel joueur. Là, le match demandait Fernandinho. Nous avons une équipe qui a des qualités. Regardez par exemple, Marcelo est sorti après 10 minutes. Vous devez avoir une équipe forte, et si vous n'avez pas bien préparé cette équipe, si vous vous êtes concentré seulement sur le 11 de base, ça ne marche pas." Le Brésil est le favori de nombreux bookmakers. "Nous, nous ne vivons pas d'attentes, nous vivons de réalités. Les pronostics, ce n'est pas pour nous. Ce qui compte c'est que notre équipe devienne plus forte de match en match et progresse", a relativisé Tite. (Belga)