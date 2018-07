Mondial 2018 - "Pas le moment de parler tactique mais bien de l'abnégation des joueurs"

(Belga) "Ce n'est pas le jour pour aborder le système et la tactique je pense. Il faut simplement saluer l'envie et le jusqu'au-boutisme de l'équipe. Cette victoire est le symbole d'un groupe qui ne baisse jamais les bras, qui continue toujours à y croire", a dit le sélectionneur national Roberto Martinez en conférence de presse, se déclarant "fier de ses joueurs". Lundi soir à Rostov-sur-le-Don, les Diables Rouges se sont imposés contre le Japon (3-2) grâce à un but de Nacer Chadli à la dernière seconde (90e+4).

"On a eu beaucoup de possibilités mais la réalité est que nous étions menés 0-2. On a dû trouver une solution", a expliqué le Catalan. "Nous avions très bien préparé la rencontre mais ils ont été très réalistes en contre-attaques, marquant deux très beaux buts." Martinez a fait monter Marouane Fellaini et Nacer Chadli à la 65e. Le coach national a tenu à souligner "l'envie et l'apport des remplaçants", décisifs en fin de rencontre. En effet, Fellaini a égalisé à la 74e avant que Chadli n'inscrive le goal victorieux à l'ultime seconde. "Ils ont beaucoup créé et causé des problèmes à la défense adverse dans le rectangle, notamment dans les airs." Le sélectionneur a insisté sur les aspects physique et mental. "Dans une position de perdre, ils ont continué à y croire. D'un point de vue physique, on a été très bons en fin de rencontre, la dernière contre-attaque en est le parfait exemple. En quelques secondes, on parvient à remonter tout le terrain. Il faut aussi saluer la vista et l'altruisme de Romelu Lukaku sur ce dernier goal." En quarts, la Belgique affrontera le Brésil vendredi à Kazan.