Mondial 2018 - Portugal-Espagne - "Ronaldo a guidé l'équipe", juge Fernando Santos

Le Portugal a partagé l'enjeu 3-3 face à l'Espagne pour son entrée en lice en Coupe du monde, vendredi à Sotchi. "On a vécu un match avec beaucoup d'émotions et de talent, à certains moments l'Espagne a brillé davantage, parfois c'était le Portugal, mais le résultat est mérité", estime le sélectionneur portugais Fernando Santos.

"Le Portugal a mené deux fois au score et dans ce genre de cas, l'adversaire ne s'en remet pas, d'habitude, mais l'Espagne est une excellente équipe et elle a connu des séquences extraordinaires. C'est l'une des favorites et elle a beaucoup de talent mais nous nous sommes battus jusqu'au bout", ajoute Santos. Les trois buts portugais sont signés Cristiano Ronaldo. "Il a une qualité technique incroyable, une très bonne forme physique, mais aussi une mentalité très solide", dit Fernando Santos à propos de CR7. "C'est un joueur très robuste parce que quand nous étions menés 3-2, il a guidé l'équipe et il a une grande confiance en lui-même. C'est inné et c'est le fruit de son développement personnel, il joue dans une grande équipe (le Real Madrid) et il dispute beaucoup de finales. C'est vraiment fabuleux d'avoir un joueur comme lui et pour la sélection portugaise c'est merveilleux. Je suis enchanté qu'il soit Portugais. C'est le meilleur du monde et s'il dispute aussi le Mondial au Qatar (en 2022) il y marquera sans doute aussi." Cristiano Ronaldo est devenu vendredi le quatrième joueur à inscrire un but lors de quatre phases finales de Coupe du monde, après le Brésilien Pelé et les Allemands Miroslav Klose et Uwe Seeler.