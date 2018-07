Mondial 2018 - Pour Gen Shoji, le danger ne viendra pas que de Lukaku

(Belga) En tant que défenseur, Gen Shoji s'attend à être mis à contribution lundi, lors du huitième de finale de la Coupe du monde de football entre la Belgique et le Japon.

Shoji aura face à lui Romelu Lukaku, auteur de quatre buts en deux rencontres. "Avec la Belgique, le danger ne vient pas seulement de Lukaku, mais de toute l'équipe", prévient Shoji. "La Belgique est une équipe formidable, mais je pense que nous sommes mentalement prêts. Cette préparation mentale est très importante", pense le défenseur. Le Japon atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la troisième fois en six participations. "Avant le début du tournoi, nous avons projeté d'écrire l'histoire. C'est ce que nous voulons faire, et pour cela nous devons être dans les huit meilleurs, voire mieux. Cela engendre de la pression et des attentes."