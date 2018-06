Mondial 2018 - Quatre échecs à la suite pour Messi en Coupe du monde

(Belga) Pour la quatrième fois, Lionel Messi n'a pas réussi à devenir champion du monde avec l'Argentine. La France a éliminé le pays avec l'un des deux meilleurs footballeurs du monde lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie. De nombreux observateurs pensent que Messi ne jouera plus de Mondial après avoir inscrit six buts en dix-neuf duels de Coupe du Monde.

Messi a fait ses débuts en Coupe du monde en 2006 en Allemagne. Il est monté au jeu face à la Serbie-et-Monténégro avant de fixer le score à 6-0. Le joueur du FC Barcelone a été titularisé pour la première fois lors du dernier match de groupe face aux Pays-Bas (0-0). Après s'être défait du Mexique, l'Argentine avait été éliminée face à l'Allemagne en quart de finales. Messi était alors resté sur le banc. Quatre ans plus tard, en Afrique du Sud, Messi héritait du numéro 10 sous la houlette du sélectionneur national Diego Maradona. Après avoir remporté ses trois duels en phase de groupes, l'Albiceleste s'est défait de la Grèce avant de tomber, une nouvelle fois, face à l'Allemagne en quart de finales (4-0). Messi, qui n'avait pas inscrit le moindre but en Afrique du Sud, était resté invisible lors de la défaite face à la Mannschaft. Au Brésil, en 2014, Messi a débuté parfaitement sa Coupe du monde en inscrivant son deuxième but dans un Mondial face à la Bosnie-Herzégovine (2-1). Ensuite, Messi inscrivait le but décisif dans les derniers instants face à l'Iran (1-0) avant de participer grandement à la victoire des Argentins face au Nigeria (3-2) en inscrivant deux buts. Par la suite, l'Argentine s'est hissée en finale en effaçant la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas (aux tirs au but) mais Messi n'inscrivait aucun but. En finale, il ne parvenait pas non plus à faire la différence et voyait l'Allemagne s'imposer en prolongations. Pour finir, l'Argentine a été sortie dès les huitièmes de finale au Mondial 2018 en Russie par la France. Messi a tout d'abord manqué la conversion d'un penalty face à l'Islande en match d'ouverture (1-1) avant d'inscrire son seul but du tournoi face au Nigeria (2-1). Comme lors des tournois précédents, il n'aura pas réussi à marquer dans la phase à élimination directe. (Belga)