Mondial 2018 - Rafael Marquez quatrième joueur à participer à cinq Coupes du monde

(Belga) Le défenseur mexicain Rafael Marquez est devenu dimanche le quatrième joueur de l'histoire à participer cinq phases finales de Coupe du monde. Déjà présent en 2002, 2006, 2010 et 2014, le joueur de 39 ans et 4 mois est monté au jeu à la 74e minute d'Allemagne-Mexique dimanche à Moscou.

Avant lui, l'Allemand Lothar Matthäus avait été le seul joueur de champ à réussir cet exploit. L'Italien Gianluigi Buffon, sans jouer en 1998, et un autre Mexicain Antonio Carbajal ont également pris part à cinq Coupes du monde en tant que gardiens de but. Marquez a fait ses débuts avec l'équipe nationale mexicaine en février 1997 et a disputé ce dimanche son 145e match pour l'équipe nationale. (Belga)