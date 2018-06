(Belga) Sadio Mané a été désigné "Homme du Match" Japon-Sénégal dimanche à Ekaterinbourg (2-2). Le capitaine des Lions de la Terenga a ouvert la marque à la 11e minute.

C'était le 15e but en 54 sélections de l'attaquant de Liverpool. Après deux matches, le Japon et le Sénégal totalisent 4 points. L'autre match du groupe H mettra aux prises en soirée (20 heures) la Pologne et la Colombie, qui ont zéro point. (Belga)