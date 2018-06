Mondial 2018 - Tunisie: Nabil Maaloul dévoile sa liste des 23 après le match contre la Turquie

(Belga) Le sélectionneur tunisien Nabil Maaloul a annoncé vendredi soir à la télévisiontunisienne la liste officielle des 23 joueurs retenus pour le Mondial 2018, au terme du match amical face à la Turquie (2-2), disputé vendredi soir à Genève.

Le défenseur de La Gantoise Dylan Bronn fait partie de la liste des 23. Maaloul avait dévoilé une sélection élargie de 29 noms le 14 mai dernier. Les six joueurs écartés vendredi sont Moez Ben Cherifia (Espérance de Tunis), Bilel Mohsni (Dundee United/Eco), Khalil Chammam (Espérance ST), Mohamed Wael El Arbi (FC Tours/Fra), Ahmed Akaichi (Al Ittihad/ArS) et Karim Laaribi (Cesena/Ita). Au Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), la Tunisie évoluera dans le groupe G avec l'Angleterre (18 juin), la Belgique, (23 juin) et le Panama (28 juin). La liste des 23 23 joueurs tunisiens: Gardiens de but: Moez Hassan (Chateauroux/Fra), Aymen Mathlouthi (Al Batin/ArS), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/ArS). Défenseurs : Hamdi Nagguez (Zamalek/Egy), Dylan Bronn (La Gantoise/BEL), Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Ben Alouane (Leicester City/Ang), Syam Ben Youssef (Kacempacha/Tur), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Oussama Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al Ahly/Egy) Milieux de terrain : Elyes Skhiri (Montpellier/Fra), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/ArS, Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis), Ferjani Sassi (Annasr/ArS, Ahmed Khalil (Club Africain), Seifeddine Khaoui (Troyes/Fra), Wahbi Khazri (Rennes/Fra). Attaquants: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/ArS), Anice Badri (Espérance de Tunis), Bassem Srarfi (Nice/Fra), Naim Sliti (Dijon/Fra), Sabeur Khelifa (C.Africain). (Belga)