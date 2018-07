Mondial 2018 - Un intéressant Colombie/Angleterre en clôture des huitièmes de finale

(Belga) La Colombie et l'Angleterre s'affronteront ce mardi soir à Moscou au Stade du Spartak (20h00) dans le dernier huitième de finale de la Coupe du monde de football.

Battue en ouverture (2-1) par le Japon, la Colombie a trouvé les ressources pour réagir et battre la Pologne (3-0) et le Sénégal (1-0). Elle risque de devoir se passer de James Rodriguez, sorti blessé après une demi-heure lors du dernier match de poules. Même sans son maître à jouer, l'équipe de Pekerman reste dangereuse, avec des joueurs comme Radamel Falcao, Juan Cuadrado ou encore Juan Quintero. Les 'Cafeteros' visent un deuxième quart de finale consécutif après leur beau parcours au Brésil. Ce ne sera que la troisième fois que la Colombie dispute un huitième de finale du Mondial en six participations, elle qui n'a encore jamais battu les 'Three Lions'. Le dernier duel entre les deux pays remonte à France 1998 et s'était soldé par une victoire (2-0) des Anglais. Un autre duel, amical celui-là, avait été marqué par l'un des gestes les plus célèbres du football mondial: le coup du scorpion de René Higuita. Championne du monde en 1966, l'Angleterre a atteint huit fois les quarts de finale. En Russie, Gareth Southgate a joué la carte de la jeunesse, comme l'illustre le choix de confier le brassard de capitaine à Harry Kane, meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, 24 ans. Raheem Sterling, Ruben Loftus-Cheek, Jesse Lingard ou encore Dele Alli sont quelques-uns des représentants de cette jeune génération anglaise. Alli a repris l'entraînement après sa blessure à la cuisse contre la Tunisie. Après une victoire difficile contre la Tunisie (2-1), l'Angleterre a dominé le Panama (6-1). Contre la Belgique, Southgate a choisi d'aligner 8 remplaçants et de laisser au repos Kane. La défaite contre les Diables Rouges (1-0) a envoyé les 'Three Lions' dans une partie de tableau a priori plus abordable. Mais qui commence par un obstacle colombien de taille... (Belga)