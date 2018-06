Mondial 2018 - Uruguay, Portugal, France et Argentine donnent le coup d'envoi des 8es de finale

(Belga) Après la phase de poule, place aux éliminations directes samedi à la Coupe du monde de football en Russie avec deux 8es de finale au programme. Uruguay - Portugal ainsi que France - Argentine seront les deux premières affiches de la phase finale du Mondial. Parmi ces trois anciens champions du monde et le champion d'Europe en titre, le Portugal, deux seront éliminés.

A 16h00, à Kazan, l'Argentine de Lionel Messi défiera la France. A 20h00 à Sotchi, l'Uruguay de Luis Suarez sera confronté au Portugal de Cristiano Ronaldo. Au pied du mur en phase de poule, l'Argentine de Jorge Sampaoli s'est relevée tout en fin de match face au Nigéria (2-1) pour terminer deuxième du groupe D. La France de Didier Deschamps a remporté la poule C et doit trouver une solution pour contrer un Lionel Messi qui n'a pourtant pas encore détonné dans ce Mondial. A 20h00 à Sotchi, c'est une autre star qui s'en ira la mine défaite. Même si les protagonistes refusent de résumer le choc entre l'Uruguay au Portugal à un duel entre Suarez et Cristiano Ronaldo, tous les regards seront tournés vers ces deux fers de lance. Cristiano Ronaldo a déjà marqué quatre fois alors que l'Uruguay, qui peut compter aussi sur Edinson Cavani, a aligné un neuf sur neuf sans prendre de buts. C'est la seule équipe du Mondial à ne pas avoir encaissé jusqu'ici. Les vainqueurs de ces deux 8es de finale se retrouveront en quarts de finale le 6 juillet à Nijni Novgorod. (Belga)