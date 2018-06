Mondial 2018 - Witsel: "Nous pouvions en mettre plus que cinq"

(Belga) "Si nous avions été plus calmes devant le but, nous aurions mis encore plus que cinq buts", a réagi Axel Witsel après la solide victoire 5-2 des Diables. "Nous nous attendions à ce que la Tunisie mette beaucoup de pression vers l'avant. Mais nous nous sommes très bien sortis de cette pression et nous avons porté le danger devant leur but", a expliqué le numéro 6 de l'équipe nationale.

"Dommage, les occasions manquées mais avec huit buts en deux rencontres, on peut être très content. C'était un bon match." (Belga)