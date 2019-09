Mondial-2019: les All Black n'étaient pas parfait, selon Hansen

Le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen s'est dit "très heureux" après la victoire des doubles champions du monde en titre, samedi, face au rival sud-africain (23-13), même s'il estime que tout n'était pas parfait.

Q: Quel est votre sentiment après avoir battu un concurrent pour le titre?

R: "Tout le monde savait que ce serait un gros match et ça l'a été. Une fois encore, ce fut un duel de titans. Les deux équipes ont très bien joué par moments et je suis très heureux de l'avoir emporté. Est-ce que je suis satisfait de la performance des joueurs? On a gagné, non? Donc on peut être content. Est-ce que tout était parfait? Non. Mais on n'en sera jamais là à ce moment du tournoi. On doit encore travailler sur pas mal de points."

Q: Il y a des motifs de satisfaction, tout de même?

R: "Les gars ont fait preuve de beaucoup de courage. On n'a pas eu beaucoup d'opportunités mais on a su les saisir quand on en a eues. Nous nous sommes aussi très bien débrouillés quand eux ont eu leurs chances. La défense, des deux côtés, n'a pas laissé beaucoup d'espaces et il fallait saisir sa chance. C'était compliqué en début de match, notre jeu au pied n'était pas aussi bon qu'il aurait pu l'être. Nous n'avons donc pas eu la plateforme nécessaire pour nous lancer. Mais Mo'unga et Beauden Barrett se sont adaptés et ont su être plus fluides."

Q: L'Afrique du Sud peut-elle encore gagner le Mondial, devenant ainsi le premier champion du monde à avoir perdu un match de poule?

R: "Pour que nous soyons champions du monde, il faut qu'on gagne tous nos matches. Pour que l'Australie soit championne du monde, il faut qu'ils gagnent tous leurs matches. L'histoire, c'est une chose... A partir de maintenant, chaque match est une finale pour eux. Et pour nous aussi. Donc ils peuvent le faire, je pense, s'ils font les choses correctement."