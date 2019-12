Mondial de hand: la Norvège leader, l'Allemagne rate le coche

Les handballeuses norvégiennes ont facilement dominé lundi la Corée du Sud à Kumamoto (36-25), passant premières du Groupe 1 du Mondial-2019 devant l'Allemagne, battue de peu par la Serbie (29-28).

Déjà vainqueure du Danemark dimanche en ouverture du tour principal, la Norvège s'est appuyée sur un jeu rapide de transition efficace pour battre la Corée du Sud, désormais éliminée.

Les Norvégiennes, emmenées par la demi-centre Stine Bredal Oftedal (7 buts), prennent la tête du Groupe 1 avec 6 points, une unité devant l'Allemagne (2e), qui a manqué de son côté l'occasion de se qualifier pour les demi-finales de la compétition organisée au Japon.

La "Mannschaft" aurait pu décrocher son billet mais elle a été battue de justesse par la Serbie de Dragana Cvijic (7 buts). C'est Jelena Lavko qui a inscrit le but vainqueur dans les toutes dernières secondes.

Derrière, le Danemark s'est défait des Pays-Bas 27 à 24 grâce à une belle performance d'Anne-Mette Hansen, auteure de 5 buts, mais est éliminé de la compétition.

Ce Groupe 1 reste néanmoins indécis avant les dernières rencontres prévues mercredi: outre la Norvège et l'Allemagne, bien placés, les Pays-Bas (3e, 4 pts) et la Serbie (4e, 4 pts) peuvent toujours se qualifier en cas de victoire et de circonstances favorables.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales.

Les handballeuses françaises, championnes du monde en titre et éliminées dès le premier tour, se sont de leur côté imposées 26 à 21 face à la Hongrie lundi à Kumamoto et terminent à une décevante 13e place.

Point du Groupe 1 du premier tour du Mondial dames de handball à l'issue des matches disputés lundi:

Corée du Sud - Norvège 25 - 36

Danemark - Pays-Bas 27 - 24

Allemagne - Serbie 28 - 29