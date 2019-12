Mondial de hand: les Françaises joueront pour la 13e place

Les handballeuses françaises, éliminées dès le premier tour de la course au titre dans le Mondial-2019, ont battu l'Angola 28 à 17 dimanche à Kumamoto (Japon) et affronteront la Hongrie lundi (10h00 française) pour espérer terminer en 13e place de la compétition.

Après une entame brouillonne (9-9 à la pause), les Françaises ont construit leur victoire en seconde période, aidées notamment par l'adresse au tir d'Estelle Nze Minko (5 buts/6) et la bonne performance dans les buts de Catherine Gabrielle (11 arrêts à 39%).

Après l'élimination vendredi face au Danemark, le sélectionneur Olivier Krumbholz avait choisi de faire tourner son effectif, laissant au repos Allison Pineau et Astride N'Gouan et accordant du temps de jeu notamment à Pauletta Foppa (3 buts/3 tirs) et Tamara Horacek.

Les handballeuses françaises ont subi au Japon leur pire échec depuis plus de vingt ans en perdant leur titre dès le premier tour du Mondial, après une série de succès au plus haut niveau mondial (or au Mondial-2017 et à l'Euro-2018).

Elles visent le titre aux JO de Tokyo, pour lesquels elles étaient déjà qualifiées.