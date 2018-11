Mondial de rugby 2019: le Canada et l'Allemagne en pole

Le Canada, favori pour obtenir le dernier billet pour la Coupe du monde 2019, a fait un pas vers le Japon en surclassant le Kenya 65-19 dimanche en ouverture du tournoi de repêchage à Marseille, tout comme l'Allemagne vainqueur 26-9 de Hong Kong.

Les Canucks, qui ont inscrit 10 essais, dont un triplé pour leur joueur vedette, l'ailier d'origine sud-africaine DHT van der Merwe, prennent la tête du classement devant l'Allemagne.

Cette dernière n'a pas été aussi étincelante face à Hong Kong: tenue en échec à la pause (6-6), l'équipe dirigée par l'ex-manager de Bath et Toulon Mike Ford et soutenue financièrement par le propriétaire du Stade Français Hans-Peter Wild ne s'est détachée qu'à l'entrée du dernier quart d'heure grâce au premier essai du match signé Haupt (67e). La Mannschaft s'est ensuite mise à l'abri dans les dernières minutes avec un second essai inscrit par Schosser (78e).

La qualification se jouera donc samedi avec une "finale" entre les deux rescapés de la 1re journée. Le Canada, qui n'a jamais raté une édition de Coupe du monde, partira favori.

Le vainqueur du tournoi sera placé dans la poule B avec la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre (2011, 2015), l'Afrique du Sud, vainqueur en 1995 et 2007, l'Italie et la Namibie.

Résultats de la 1re journée dimanche:

Canada - Kenya 65-19

Hong Kong - Allemagne 9-26

Restent à jouer:

Samedi 17 novembre

(12h00) Hong Kong - Kenya

(15h00) Canada - Allemagne

Vendredi 23 novembre

(17h00) Kenya - Allemagne

(20h00) Hong Kong - Canada

Classement après la 1re journée

1. Canada 5 points (+46)

2. Allemagne 4 (+16)

3. Hong Kong 0 (-16)

4. Kenya 0 (-46)