Mondial de rugby: arrivée possible d'un typhon dans le sud du Japon (organisateurs)

Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby ont lancé un avis météorologique lundi, alors qu'un puissant typhon approche la côte sud-ouest du Japon, laissant planer une menace sur deux matches programmés samedi et dimanche.

"Nous suivons le typhon Hagibis, qui se développe actuellement au large de la côte sud-ouest du Japon, ont écrit les organisateurs du Mondial dans un communiqué. Les dernières modélisations de nos experts et de l'Agence météorologique japonaise (JMA) indiquent que le typhon prend la direction du nord-ouest et pourrait apporter de grosses rafales de vent et de fortes pluies dans le sud du Japon les 12 et 13 octobre".

"Nous n'avons pas encore lancé d'avis car il (le typhon) est encore loin de l'archipel japonais. Mais il pourrait être le plus puissant à toucher le Japon cette année", a indiqué à l'AFP un responsable de JMA.

Deux rencontres, Irlande - Samoa, samedi 12 à Fukuoka, et pays de Galles - Uruguay, dimanche 13 à Kumamoto, sont programmées dans le sud du Japon, aux dates indiquées par les organisateurs.

"Il est trop tôt pour déterminer la trajectoire exacte et les effets, s'il y en a, du typhon à ce stade, et comme pour les précédents avis, nous avons un solide plan de contingence prêt au cas où des conditions météorologiques pourraient avoir un impact sur des matches", a précisé World Rugby.

L'impact des typhons sur le déroulement de la compétition est un sujet d'inquiétude pour World Rugby. Moins de deux semaines avant le début de la Coupe du monde, le typhon Faxai avait frappé Tokyo et la préfecture voisine de Chiba, provoquant la mort de plusieurs personnes et entraînant de grosses perturbations aériennes à Narita, l'un des deux grands aéroports de Tokyo.

Le 21 septembre, World Rugby avait publié une alerte météo à l'approche du typhon Tapah, finalement déclassé en tempête tropicale.

Huit jours plus tard, les équipes de France et des Etats-Unis avaient été averties d'un risque d'annulation de leur rencontre, qui a finalement eu lieu sans problème le 2 octobre à Fukuoka.

Lors de la levée de l'avis, les organisateurs avaient précisé que "si le match n'avait pu être joué à Fukuoka, un autre stade aurait été utilisé".

En cas d'absence de solution et si un match de la première phase ne peut avoir lieu, la fédération internationale a prévu que chaque équipe se voie accorder deux points (match nul 0-0).