Mondial de rugby: l'Australie en quête d'élan face aux Fidji

La saga Israel Folau ? Exorcisée. La médiocre année 2018 ? Occultée. L'Australie, candidate déclarée au titre, va tenter de chasser ses démons en lançant sa Coupe du monde face aux Fidji, samedi (13h45/06h45 françaises) à Sapporo (nord).

Les choses sérieuses commencent enfin pour des Wallabies ballotés depuis deux ans. Mais l'exercice 2019, placé sous le signe du rebond avec notamment une victoire de prestige sur les All Blacks (47-26) en août en Rugby Championship, a été occulté par l'affaire Folau.

L'arrière superstar, licencié après une salve de propos homophobes, n'est pas au Japon. Et une bataille juridique se poursuit entre la fédération et le joueur.

Et sur le terrain ? Une éclaircie... Quatre ans après la finale perdue face aux All Blacks (34-17), le sélectionneur a récupéré son gratteur fou, le troisième ligne David Pocock, pour reconstituer le duo infernal "Pooper' qu'il forme avec Michael Hooper.

"On a opté pour l'expérience, ne serait-ce que pour ce match. Ce sont des joueurs qui ont déjà joué ensemble, ils se connaissent. On avait travaillé sur cette éventualité ces dernières semaines et ça a plutôt bien marché", a souligné le sélectionneur des Wallabies, Michael Cheika.

"Pooper", formidable machine à ralentir le jeu, devrait être prépondérante face aux Fidjiens, très dangereux dès que le jeu s'accélère. Les Français, battus à domicile 21-14 en novembre dernier, en avaient fait l'amère expérience.

- Une histoire d'allers-retours -

En attendant le match face aux Gallois, le 29 septembre, vraisemblablement décisif pour la première place de la poule D, Cheika a laissé certains cadres sur le banc, comme le demi de mêlée Will Genia ou l'ouvreur Bernard Foley. "A chaque poste, il y a de la concurrence. Ca rend les choses compliquées quand il faut faire une sélection mais ça reste un bon dilemme parce que ça pousse les joueurs à essayer de s'améliorer", a assuré Cheika, qui était déjà sur le banc australien lors de la victoire sur les Fidji (28-15), lors du Mondial-2015.

Les deux équipes se connaissent d'ailleurs bien: l'ailier des Wallabies Marika Koroibete a ainsi disputé la Coupe du monde 2013 sous les couleurs des... treizistes fidjiens. Ses coéquipiers actuels Samu Kerevi et Isi Naisarani sont eux aussi originaires des Fidji tandis que Semi Radradra, international à XIII avec l'Australie, Ben Volavola et Campese Ma'afu, tous deux nés à Sydney, ont fait le chemin en sens inverse.

Les Fidjiens, eux, rêvent d'atteindre les quarts pour la troisième fois de leur histoire (1987, 2007). Tout en prouvant qu'ils ont su ajouter de la rigueur et de la discipline, notamment en mêlée et en touche, à leur imprévisible rugby.

"Nous savons que l'Australie est une très bonne équipe et qu'ils vont représenter un très gros défi pour nous mais, après notre préparation, je sais que nous sommes prêts mentalement et physiquement", a promis John McKee, le sélectionneur néo-zélandais des Fidji.