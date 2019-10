Mondial de rugby: le Canada avant les quarts pour les Boks

Forcément, ils y penseront. Les Sud-Africains, qui affrontent le Canada, auront quasiment assuré leur place pour les quarts de finale de la Coupe du monde s'ils battent les Canucks, mardi à Kobe (12h15 française, 10h15 GMT).

Sauf improbable retournement de situation, la poule B est déjà décidée: les All Blacks, doubles tenants du titre, tombeurs des Boks d'entrée (23-13), devraient prendre la première place devant l'Afrique du Sud, qui validerait ce scénario avec un succès bonifié attendu devant le Canada, modeste 22e nation mondiale.

Sur le papier, le match semble totalement déséquilibré. Les Nord-Américains n'ont inscrit qu'un seul essai depuis le début du Mondial, par Andrew Coe, lors de la défaite devant l'Italie (48-7).

Ils ont ensuite pris une leçon face aux All Blacks (63-0) avant donc de se présenter, six jours plus tard, face à un autre favori.

Le sélectionneur des Boks Rassie Erasmus a effectué treize changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Italie (49-3).

Le capitaine Siya Kolisi et le centre Damian de Allende sont les seuls "survivants" du dernier XV de départ, histoire de mettre au repos certains cadres.

"La composition de l'équipe est un peu différente mais on attend la même intensité de nos quatre prochains matches (soit jusqu'à la finale NDLR)", s'est défendu Erasmus.

"S'il y a bien une chose qui sera vitale lors de la phase d'élimination directe, c'est l'intensité dans les grands moments. Si ces joueurs n'assurent pas, ils ne joueront plus. Ils le savent et ça sera un de leurs défis", a prévenu l'exigeant sélectionneur.

- Souvenir de 1995 -

Les Canucks, eux, ont fait six changements pour leur troisième et avant-dernier match dans ce Mondial japonais, modifiant notamment toute leur première ligne afin de soutenir l'impact de la mêlée sud-africaine, réputée comme une des plus solides de la planète rugby.

Ce sera également "quelque chose de spécial" pour l'expérimenté DTH van der Merwe qui fêtera face à l'Afrique du Sud, son pays de naissance, sa quinzième cape dans une Coupe du monde, un record pour un Canadien.

Les Canucks n'ont jusqu'à présent jamais battu les Boks (défaites 20-0 en 1995 et 51-18 en 2000).

Et mardi, on sera sûrement loin de "bataille de Boet Erasmus", du nom du stade de Port Elizabeth qui avait accueilli le match du Mondial-95 marqué par une bagarre générale et trois cartons rouge (Gareth Rees et Rod Snow côté Canada, James Dalton côté Afrique du Sud).

Quelques semaines après le pugilat, les Springboks avaient remporté la Coupe du monde. Avant de penser à répéter l'exploit, il faudra d'abord dominer le Canada. Puis songer à un potentiel quart, face à un adversaire de la poule A, celle du Japon, de l'Irlande et de l'Ecosse.