Mondial de rugby: le Japon terrasse l'Irlande et chamboule tout

L'ailier Kenki Fukuoka, plus vif que les Irlandais, va inscrire l'essai de la victoire historique des Braves Blossoms japonais, le 28 septembre 2019 à ShizuokaAnne-Christine POUJOULAT

La 9e Coupe du monde a basculé dans la folie, avec l'exploit du Japon qui a envoyé un message fort à tous les favoris en terrassant contre toute attente l'Irlande (19-12) à l'issue d'un match intense samedi à Shizuoka.

. La poule A chamboulée?

L'effet de surprise n'est pas le même qu'en 2015, quand les Brave Blossoms avaient écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la compétition en surprenant l'Afrique du Sud (34-32) à Brighton. Mais la performance est tout aussi grande, d'autant que les Irlandais étaient prévenus.

Peut-être n'ont-ils pas pris la menace au sérieux, estime Jamie Joseph, l'entraîneur japonais. "Nous pensons à ce match depuis assez longtemps. Visiblement, ils n'y ont pensé que depuis 6 ou 7 jours."

Ce succès change beaucoup de choses dans la poule A, dans laquelle le Japon peut désormais viser une première participation aux quarts de finale, via la première place en cas de succès sur les Samoa et l'Ecosse. Cette dernière, dominée par l'Irlande (27-3), est dos au mur mais Joseph n'oublie pas que le XV du Chardon avait mis fin à l'aventure japonaise en Angleterre. "Nous pouvons perdre contre l'Ecosse (13 octobre) et nous arrêter là. C'est ce qui s'est passé la dernière fois, donc nous allons garder la tête froide."

Sauf que le Japon partira favori après avoir fait chuter l'Irlande, N.1 mondial au début du mois. Il peut rêver à de réjouissantes retrouvailles en quarts avec l'Afrique du Sud, qui l'avait étrillé (41-7) début septembre pour leur dernier match de préparation.

C'est ce dernier résultat, ainsi que l'entrée poussive du Japon face à la Russie (30-10), qui incitait au scepticisme quant aux capacités du pays-hôte à rivaliser avec les meilleurs pour le premier Mondial organisé en Asie. La performance de Shizuoka, devant 50.000 spectateurs euphoriques, va assurément donner un coup de fouet supplémentaire à la réussite populaire et festive de l'événement.

. Un "plan" parfaitement exécuté

Les Japonais ont mis toute leur ferveur sur le terrain, montrant tout au long du match une détermination supérieure à celle des Irlandais.

Du coup de pied de l'ouvreur Yu Tamura pour l'ailier Kotaro Matsushima, sauvé de justesse par Jacob Stockdale (4e), à l'interception de Kenki Fukuoka (78e), repris à 5 mètres de la ligne, le XV nippon n'a jamais baissé le pied.

Sa défense impeccable a fait la différence. "Nous avions évidemment un plan", a expliqué Joseph qui a demandé à ses joueurs de plaquer à deux pour résister aux assauts adverses. "C'était vague sur vague, surtout en deuxième période", a commenté le capitaine Pieter Labuschagne. "Cela a demandé un effort particulier à chacun de se relever et de reprendre place dans la ligne."

Le Japon a fait main basse sur le match au cours d'un second acte à sens unique, où l'Irlande n'a pas marqué un seul point. Les trois-quarts ont enfin concrétisé la domination défensive des avants à l'heure de jeu, grâce à un enchaînement dans le bon tempo: passe sautée de Nakamura, passe sur un pas de Lafaele et essai de Fukuoka (59e, 16-12).

Le XV du Trèfle s'est alors heurté à un mur. "Quand nous sommes passés devant (au score), les Irlandais ont essayé de nous avoir au physique mais nous étions prêts pour cela. Nous avons su résister", a souligné Jamie Joseph.

. Les avants irlandais tombent de haut

Si cliniques face aux Ecossais, les avants irlandais, mis sous pression permanente dans les mêlées ouvertes, ont cette fois balbutié leur copie et c'est l'ensemble du collectif qui a déraillé, concédant 9 pénalités.

Impuissant, le deuxième ligne James Ryan, pourtant impérial contre l'Ecosse, s'est ainsi fait gratter un ballon crucial (65e) à quelques mètres de l'en-but adverse. "Le Japon a vraiment, vraiment bien joué", a salué le capitaine irlandais Best. "Ils nous ont posé beaucoup de problèmes et malheureusement nous n'avons pas su trouver les réponses."

Johnny Sexton ménagé, son remplaçant Jack Carty avait pourtant lancé l'Irlande sur de bons rails (12-3) avec deux coups de pied bien sentis pour deux essais de Garry Ringrose (14e) et Rob Kearney (21e). Mais il n'a ensuite plus eu beaucoup de munitions... Son remplaçant Joey Carbery a lui achevé le match sur une bévue, envoyant le ballon dans les tribunes, alors qu'une dernière relance était possible. Signe que la machine irlandaise était vraiment déréglée par l'enthousiasme des Japonais.