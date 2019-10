Mondial de rugby: le Japon veut poursuivre sa folle histoire

Un match de plus pour l'histoire... Qualifié pour la première fois pour les quarts de finale de la Coupe du monde, le Japon joue contre l'Afrique du Sud une place dans le dernier carré, poussé, porté, exhorté par tout un pays, dimanche (12h15 françaises, 10h15 GMT) à Tokyo.

Le maillot des Cherry Blossoms est en rupture de stock dans les magasins; le "Hinomaru", le drapeau blanc avec un disque rouge, s'affiche fièrement dans les rues; les chaînes de télévisions repassent en boucle les essais japonais; les locaux arrêtent les Occidentaux d'un "rugby?" suivi d'un grand sourire; les conférences de presse sont déplacées pour accommoder tous les journalistes... Pas de doute, le Japon est en quart de finale de la Coupe du monde. Pour le plus grand plaisir du pays-hôte.

Pour que la fête ne s'arrête pas dimanche, au Tokyo Stadium, il faudra réitérer le 'miracle de Brighton', le jour de gloire du rugby japonais.

Lors du Mondial-2015, une dernière action d'une audace folle avait offert au Japon une victoire improbable face au géant sud-africain (34-32), une performance majuscule qui a propulsé le pays asiatique dans la cour des grands.

Cet essai à la dernière minute, alors que les Boks menaient 32-29, reste un exploit majeur de la Coupe du monde et a même inspiré un film.

- Oublier Brighton -

Mais cette fois, l'enjeu est tout autre. Lors de la Coupe du monde anglaise, les Cherry Blossoms n'avaient en effet, malgré leur exploit, pas passé la phase de poule tandis que les Springboks étaient, eux, allés jusqu'en demie.

Pas question cette fois de passer à côté de l'occasion. Surtout que la dernière opposition entre les deux équipes avait tourné à l'avantage des doubles champions du monde.

"En toute honnêteté, c'est la raison pour laquelle on les a affrontés en match de préparation avant le Mondial (victoire 41-7 de l'Afrique du Sud, NDLR). Pour effacer cette histoire. On est à égalité 1-1 maintenant, comme ça on ne me posera plus la question", a expliqué le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus cette semaine.

Les Japonais aussi sont passés à autre chose. "En fait, ça fait quatre ans que j'essaie de l'oublier", admet le sélectionneur Jamie Joseph.

"Tout le monde en parle mais c'est une autre équipe, des joueurs différents... Oui, on a encore certains joueurs et c'était un exploit incroyable lors de la dernière Coupe du monde. Maintenant, on se concentre sur ce qu'on a à faire et on n'y pense pas", ajoute-t-il.

- "Un sentiment génial" -

Tourner la page de Brighton, l'objectif affiché par les Boks est le même.

"C'était très dur de perdre comme ça", s'est souvenu le capitaine Siya Kolisi, qui était sur le banc en 2015.

"Evidemment, c'est resté dans un coin de notre tête. C'est quelque chose qu'on ne veut plus jamais revivre. C'est une bien meilleure équipe maintenant donc c'était bien de les affronter avant le Mondial (victoire 41-7 en match de préparation, NDLR). Ils se sont vraiment améliorés. On a tous hâte de relever le défi", a poursuivi le deuxième ligne des Stormers.

Car c'est toute une nation qui pousse derrière ses Brave Blossoms. "On sait que, si on continue à gagner, plein de gens vont venir nous soutenir. Ca ajoute un peu de motivation. C'est un sentiment génial. Les fans nous donnent plus d'énergie, c'est sûr", a ainsi estimé le deuxième ligne Uwe Helu.

C'est un fait: depuis le début de la Coupe du monde, le Japon joue à seize, avec le public comme coéquipier, dans un bruit assourdissant.

Face aux Boks, le Tokyo Stadium va rentrer dans le tourbillon d'enthousiasme qui accompagne l'équipe nationale. L'enceinte est prête à s'enflammer pour cette opposition de styles qui s'annonce: d'un côté la puissance revendiquée des Sud-Africains, qui ont placé six avants sur le banc des remplaçants pour "fracasser" les Japonais; de l'autre la vitesse d'exécution et la capacité à exploiter le moindre ballon chez les Brave Blossoms.

De chaque côté, des ailiers supersoniques (Kolbe, Mapimpi, chez les Boks, Fukuoka et Matsushima chez les Japonais) patientent en bout de ligne pour valider cette stratégie. Et donner un sens à cette folle histoire.