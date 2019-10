Mondial de rugby: le pays de Galles et l'Australie en quarts de finale

Le pays de Galles et l'Australie ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce au succès des Gallois sur les Fidji (29-17) mercredi à Oita.

En cas de succès sur l'Uruguay dimanche, les Gallois termineront en tête de la poule D, quel que soit le résultat de l'Australie vendredi face à la Géorgie.

Les Gallois et les Australiens rejoignent l'Angleterre et la France parmi les qualifiés pour les quarts.

Déjà battus à la surprise générale par l'Uruguay lors de leur deuxième match, les Fidjiens sont éliminés.

Mais pour leur dernier match dans cette édition 2019 de la Coupe du monde, ils ont offert une énorme opposition aux Gallois, menés (17-14) à l'entrée des vingt dernières minutes.

Jusque-là, la défense et surtout les individualités (Nakarawa, Tuisova, Radradra) ont posé de gros problèmes à la défense galloise, inscrivant notamment deux essais en première période.

Mais le pays de Galles s'est appuyé sur sa défense au large, et dans les mêlées ouvertes, pour récupérer des ballons précieux et arracher la victoire (bonifiée) grâce à deux derniers essais inscrits par l'ailier Josh Adams, son 3e de la soirée (60), et l'arrière Liam Williams (68).