Mondial de rugby: les All Blacks cherchent la bonne combinaison au centre

Pour qui les numéros 12 et 13 ? Les All Blacks entendent profiter de leurs trois prochains matches face à des nations mineures, à commencer par le Canada mercredi, pour trouver la bonne paire de centres, avant de partir à la conquête d'un 3e titre consécutif.

Deux êtres vous manquent... Au lendemain du deuxième titre consécutif décroché en 2015, l'élégant Conrad Smith (94 capes entre 2004 et 2015) et le renversant Ma'a Nonu (103 sélections entre 2003 et 2015) ont mis un terme à leur carrière internationale, pour aller monnayer leur talent en France, respectivement à Pau et à Toulon.

Associés à 62 reprises sous le célèbre maillot noir, Smith et Nonu incarnaient une partie du jeu all black, savant alliage de fluidité et de puissance féroce.

Depuis, l'encadrement All Blacks semble tâtonner sur les associations au milieu de la ligne de trois-quarts. Premier centre le plus utilisé, Ryan Crotty a été associé à Anton Lienert-Brown à 9 reprises, 12 fois à Sonny Bill Williams, et deux fois à Jack Goodhue. Les paires Williams - Lienert-Brown (5 fois) et Lienert-Brown - Goodhue (1) ont également été testées.

Mercredi, c'est le duo Williams - Goodhue, déjà aligné à trois reprises, qui débutera la rencontre face aux Canadiens, avec Ryan Crotty sur le banc.

Convoqués au gré des matches, les quatre joueurs sont cette fois rassemblés depuis le début de la Coupe du monde. Et s'il affirme connaitre sa paire préférée, l'entraîneur des lignes arrières Ian Foster n'en dit rien. A ses joueurs, comme bien sûr à l'extérieur.

- Rendez-vous hebdo entre potes -

Dans ce contexte d'incertitudes, les quatre joueurs ont décidé de se retrouver une fois par semaine pour... parler d'autre chose que de rugby.

"Nous parlons de choses extérieures au rugby plus que de ce qui se passe sur le terrain", raconte Sonny Bill Williams, qui lui se considère comme "plus tranquille" grâce à l'expérience acquise lors des deux campagnes victorieuses (2011 et 2015).

Et si la conversation déborde sur la sélection à venir ? "On est plutôt honnêtes" les uns avec les autres, concède Williams, 34 ans, le vétéran du quatuor.

"Nous voulons tous démarrer les matches, concède-t-il, mais nous sommes assez honnêtes pour dire que quiconque démarre, les autres gars sont là pour les encourager et les aider dans la préparation."

En revanche, à l'entraînement, la concurrence bat son plein. "Dans la préparation physique, chacun essaye d'être le meilleur, mais cela permet de placer la barre haut, souligne Jack Goodhue, 24 ans, qui a intégré les All Blacks en 2018 grâce à ses performances sous le maillot des Crusaders au côté de Crotty.

"A l'entraînement, on ne se fait aucun cadeau mais cela permet juste de hausser le niveau, de faire des retours critiques aux autres et de leur mettre la pression", souligne-t-il. "Mais une fois sortis du terrain, on est vraiment potes."

Évidemment, l'entraîneur adjoint Ian Foster se régale de cette rivalité sur fond de camaraderie. Comme un dompteur avec ses fauves...

"Il y a toujours deux déçus (ceux qui ne jouent pas); et parmi eux un très déçu (même pas remplaçant) et un peu déçu (remplaçant)". Ce petit jeu pourrait se poursuivre jusqu'à une (très) possible finale, le 2 novembre à Yokohama.